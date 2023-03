Sky Multiscreen, aumenta il prezzo dal 1 Maggio 2023: fino a 5,90 Euro in più al mese

Con una comunicazione pubblicata sul sito web Sky Informa, la pay tv ha annunciato che dal 1 Maggio 2023 per alcuni utenti crescerà il costo mensile dell’opzione Multiscreen.

Gli scaglioni saranno diversi:

Per gli utenti con abbonamento Multiscreen di Sky Q Plus sottoscritto a partire dal 1 Aprile 2018 ed abbonamento residenziale Sky sottoscritto fino al 3 Febbraio 2021 il costo aumenterà di 3,90 Euro al mese dal 1 Maggio 2023;

Per gli utenti con abbonamento Multiscreen di Sky Q Plus sottoscritto entro il 1 Aprile 2018 ed abbonamento residenziale Sky sottoscritto fino al 3 Febbraio 2021, dal 1 Maggio 2023 il costo aumenterà di 5,90 Euro al mese;

Per gli abbonati al servizio Sky Multiscreen con abbonamento residenziale Sky Smart sottoscritto dal 4 Febbraio 2021, dal 1 Maggio 2023 il costo crescerà di 3,90 Euro in più al mese;

Per gli abbonati a Sky Multiscreen con profilo Sky Open con adesione dal 4 Febbraio 2021, dal 1 Maggio 2023 il costo crescerà di 3,90 Euro in più almese.

Sky giustifica l’aumento sottolineando che “per noi è importante offrirti la miglior esperienza televisiva, offrendoti il massimo della tecnologia: dagli show alle produzioni Sky Original, oltre 1500 titoli per te e la tua famiglia e una ricchissima offerta di sport con tutta la stagione 2023 di Formula 1° e la MotoGP’”. In più Sky Q si continua ad arricchire con le tue app preferite: puoi accedere ad Apple TV+ senza costi aggiuntivi per i primi 3 mesi, direttamente dal tuo decoder” ed evidenzia che “grazie al servizio Sky Multiscreen puoi goderti tutto questo su tutte le TV ed in tutte le stanze di casa, mettendo in pausa e riprendendo la visione dove preferisci: se desideri vivere l’esperienza Sky Q anche in un’altra stanza, ti basta richiedere uno Sky Q Mini aggiuntivo, in comodato d’uso gratuito”.

La pay tv ha anche evidenziato come tali incrementi sono legati al fatto che sarà possibile “continuare a migliorare ed offrirti un servizio sempre all’avanguardia” .