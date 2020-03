Sky non rinnova i diritti tv della WWE: il wrestling arriva su Discovery?

Secondo quanto riferito da vari siti del settore, dopo quasi diciotto anni il matrimonio tra Sky e la WWE sarebbe ai titoli di coda. La pay tv, infatti, con ogni probabilità non rinnoverà il proprio contratto in essere con la federazione di wrestling più importante del mondo.

Alla base della decisione non ci sarebbero gli ascolti in calo, ma la proposta arrivata dalla stessa Sky, che non è stata ritenuta congrua dalla società di Vince McMahon. Proprio questo aspetto implica che ad essere interessato non sarà solo il mercato italiano, ma anche quello estero, Germania ed Inghilterra in primis.

Tuttowrestling sostiene che il wrestling non dovrebbe comunque sparire completamente dai radar italiani. Il sito specialistico sottolinea che il colosso dell'intrattenimento americano avrebbe quasi raggiunto un accordo con Discovery Italia, che potrebbe quindi diventare la nuova casa della WWE nel nostro paese.

Non è chiaro quale canale trasmetterà il wrestling made in Stamford, ma a quanto pare Discovery si sarebbe detta disponibile a dare spazio all'intera programmazione targata WWE: RAW, SmackDown, NXT, Bottom Line ed Afterburn. I PPV, invece, dovrebbero restare esclusivi del WWE Network, la piattaforma on demand della WWE che già da qualche anno è disponibile in Italia.

Resta da capire anche che tipo di offerta sarà proposta agli utenti. La trasmissione delle puntate integrali degli show settimanali infatti non sarà gratuita, come avviene anche per Sky che richiede il pacchetto Sky Sport. A tal proposito si stanno studiando le varie opzioni, tra cui la possibilità di lanciare un pacchetto da 3 Euro al mese per accedere all'intero prodotto delle WWE, PPV esclusi ovviamente.