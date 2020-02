Sky: l'offerta Intrattenimento Plus con Netflix disponibile anche per i nuovi clienti

Piacevole sorpresa da parte di Sky. La pay tv ha annunciato che l'offerta Intrattenimento Plus che consente di accedere a Netflix dal proprio decoder di Sky Q, è disponibile anche per i nuovi clienti.

Intrattenimento Plus, come abbiamo avuto modo di spiegare a più riprese, integra la piattaforma di streaming americana all'offerta di Sky. Di fatto, pagando l'abbonamento a Netflix sulla bolletta di Sky, sarà possibile accedere anche ai contenuti del servizio OTT, a fianco alle grandi serie tv di Sky come The New Pope, Gomorra e ZeroZeroZero.

Inoltre, con l'offerta intrattenimento Plus al prezzo conveniente di 24,90 Euro al mese per il primo anno, tutti i programmi sono anche in alta definizione, con Sky Q via satellite in 4K HDR incluso.

Per coloro che sceglieranno Sky Q Platinum sarà disponibile il piano Netflix Premium che garantisce la visione in 4K su quattro schermi, mentre per coloro che sceglieranno Sky Q Black o via fibra, è prevista l'attivazione del piano standard con visione in HD e due visioni contemporanee.

Gli utenti che già posseggono un abbonamento Netflix potranno sottoscrivere Intrattenimento Plus allo stesso prezzo vantaggioso, mantenendo il profilo personale e quindi tutta la cronologia di visione.

Resta ovviamente attiva anche la possibilità per chi è già cliente Sky Q con Sky TV e Sky Famiglia di aggiungere Intrattenimento plus al proprio abbonamento direttamente dal box Sky Q, selezionando Intrattenimento plus nella sezione Serie TV>Netflix.