Sky On Demand è più ricco: arrivano i programmi Mediaset di Canale 5, Italia 1 e Rete 4

Si fa più ricca l'offerta di contenuti di Sky On Demand. La pay tv, tramite un messaggio inviato sui decoder agli utenti, ha annunciato che grazie alla partnership stilata con Mediaset, i contenuti della piattaforma Mediaset Play potranno essere visti tramite il proprio servizio di on demand.

Gli utenti potranno vedere on demand i programmi trasmessi negli ultimi sette giorni dalle reti di Mediaset.

"Da oggi l'on demand di Sky si arricchisce con la programmazione Mediaset. Nella sezione Intrattenimento della Home del tuo decoder, sotto la voce Mediaset Play trovi un'ampia selezione di programmi Mediaset degli ultimi sette giorni, che potrai guardare comodamente durante la settimana. Buona visione!" si legge nel messaggio.

Poco dopo, la televisione ha annunciato che la novità sarà estesa agli abbonati via fibra o satellite, oltre che chiaramente a coloro in possesso di un decoder Sky Q. Nell'on demand è stata aggiunta la sezione "Mediaset Play" sotto la voce "Intrattenimento".

Tra i programmi inclusi figurano La Sai l'ultima, Temptation Island, Battiti Live, Caduta Libera, Fuori dal Coro, Speciale Giffoni Film Festival, All Together Now, Rosy Abate, Chicaco Fire, Chicago Med, Chciago PD, Gone, Taken, Beautiful, Il Segreto, Una Vita, CSI Scena del crimine sono solo alcuni tra i contenuti disponibili.

Sky ha anche annunciato che nelle prossime settimane Mediaset Play sarà esteso anche su Sky Go.