Sky ed Open Fiber estendono la partnership: Sky WiFi coprirà il 70% delle famiglie

Sky ed Open Fiber annunciano oggi il rafforzamento della partnership per il servizio Sky WiFi, che si estende anche alle aree bianche raggiunte dalla fibra di Open Fiber.

Nel comunicato stampa, Sky evidenzia che il servizio ha già raggiunto oltre 2600 comuni italiani e quasi due terzi delle famiglie italiane. Grazie a questo rafforzamento, incrementerà la sua presenza in alcune delle principali regioni italiane tra cui Piemonte, Veneto, Sicilia e Lombardia ed entro fine anno raggiungerà il 70% delle abitazioni italiane.

“Sky Wifi continua a crescere e grazie al rafforzamento di questa collaborazione con Open Fiber, partner fondamentale del servizio fin dal suo lancio, raggiunge il territorio italiano in modo sempre più capillare. Siamo davvero felici di poter offrire ad ancora più famiglie la possibilità di scegliere Sky Wifi e di dare il nostro contributo alla diffusione della banda ultra larga nel Paese, portando la nostra connettività di qualità anche in quelle aree finora maggiormente colpite dal digital divide”, commenta Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia. "È sempre più forte tra le famiglie italiane il bisogno di connessioni performanti in grado di supportare al meglio le esigenze di connettività di tutte le persone in casa. Con Sky Wifi offriamo una soluzione particolarmente efficace: un servizio ultrabroadband potente, stabile e veloce, che semplifica la vita delle persone in tutte le attività, dallo streaming dei contenuti a quelle professionali o scolastiche”.

Sky WiFi è stato annunciato qualche anno fa ed è stato premiato dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza come il servizio internet a casa migliore per rapporto quaità-prezzo nel 2021. Abbiamo avuto modo di provare Sky WiFi e per tutte le informazioni vi rimandiamo al nostro approfondamento.