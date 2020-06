Sky, è ormai imminente il debutto nella telefonia fissa: già attiva la pagina sul sito web

Il debutto di Sky nella telefonia fissa è ormai prossimo, ed a conferma dei rumor emersi la scorsa settimana arriva anche la notizia ufficiale proveniente direttamente dal sito web della pay tv, dov'è stata aggiunta una landing page.

Si chiama Sky Connettiti ed è raggiungibile attraverso questo indirizzo. Come leggiamo nelle informazioni, si tratta di una "grande novità per i clienti Sky". Non sono ovviamente disponibili molti dettagli a riguardo, ed infatti è stato implementato un modulo in cui è possibile lasciare i propri dati personali per essere richiamati non appena sarà disponibile presso l'abitazione indicata.

Emblematici però sono i claim che scorrono a destra: "arriva un nuovo modo di vivere il wifi in casa" e "sei pronto a connetterti?", il tutto condito da un'animazione che riprende i banner di Open Fiber, con cui Sky avrebbe stretto un accordo per portare la connessione FTTH nelle case dei propri abbonati.

Secondo le indiscrezioni trapelate la scorsa settimana, e pubblicate anche da Repubblica l'annuncio dovrebbe arrivare il prossimo 16 Giugno, ecco perchè è lecito attendersi ulteriori rumor già nei prossimi giorni. I dati sembrano però importanti: Sky avrebbe investito 200 milioni di Euro per le apparecchiature e le assunzioni di tecnici che si occuperanno dell'assistenza ai clienti.