Sky porta a casa i diritti TV del Mondiale per Club con Real Madrid e Flamengo

Sky amplia il proprio portfolio di diritti televisivi legati al mondo del calcio. La pay tv infatti ha annunciato di aver portato a casa i diritti tv per la trasmissione del Mondiale per Club che si terrà in Marocco dall’1 all’11 Febbraio 2023.

Tra i favoriti assoluti della competizione figura il Real Madrid di Carlo Ancelotti, vincitore della Champions League, oltre che il Flamengo campione della Copa Libertadores. In totale saranno sette le partite, di seguito il programma:

match 1: AL AHLY vs AUCKLAND CITY: 1 feb (Tangeri)

match 2: SEATTLE SOUNDERS vs vincente MATCH 1: 4 feb (Tangeri)

match 3: WYDAD AC vs AL HILAL SFC: 4 feb (Rabat)

match 4: FLAMENGO vs vincente MATCH 3: 7 feb (Tangeri)

match 5: vincente MATCH 2 vs REAL MADRID: 8 feb (Rabat)

match 6: finale terzo posto: 11 feb (Rabat)

match 7: FINALE: 11 feb ore 20.00 (Rabat)

Le dirette delle partite saranno garantite esclusivamente a coloro che hanno sottoscritto il pacchetto Sky Sport.

Dal fronte dei diritti televisivi, nelle ultime ore sono emerse alcune voci che vogliono Tivùsat pronta a trasmettere la Serie A anche con il 4K. Entro la fine della stagione in corso dovranno essere assegnati i diritti televisivi per il prossimo quinquennio del nostro campionato, come spiegato dall'amministratore della Lega Serie A.