Sky prepara l'offensiva contro TIM per la fibra: ecco cosa potrebbe succedere

L'istruttoria all'Antitrust contro DAZN e TIM potrebbe avere delle ripercussioni anche sulla strategia per la banda ultralarga di Sky. Ad esserne convinto è Il Sole 24 Ore, secondo cui la media company sarebbe pronta a lanciare una controffensiva contro TIM.

Nello specifico, il quotidiano di Confindustria racconta che Sky starebbe valutando la possibilità di proporre uno sconto importante sull'offerta di Sky WiFi. L'idea che circola tra i dirigenti Sky è di offrire l'abbonamento a banda ultralarga alla metà del prezzo attuale, per posizionarsi come un vero e proprio concorrente a Telecom Italia.

Alla base di questa nuova strategia commerciale ci sarebbe la partnership siglata da TIM e DAZN per la distribuzione della Serie A su TIMVision. DAZN infatti ha strappato i diritti televisivi del nostro campionato a Sky, che l'ha trasmesso negli ultimi venti anni.

La decisione finale di Sky, con il relativo annuncio ufficiale, potrebbe arrivare nel corso dei prossimi giorni e si aggiungerebbe allo sconto su Sky Calcio che entrerà in vigore dal prossimo 1 Ottobre. quando passerà a 5 Euro al mese.

Resta da capire questo eventuale sconto su Sky WiFi a chi sarà proposto: Sky potrebbe optare per proporlo non solo ai già abbonati, ma anche ai nuovi clienti per attirarli. Per tutte le informazioni su Sky WiFi, vi rimandiamo al nostro approfondimento.