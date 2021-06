Sky presenta la programmazione di Euro 2020: 51 match in 4K HDR e tanti extra

A dieci giorni esatti dal via ufficiale di UEFA Euro 2020, e dal debutto degli azzurri di Roberto Mancini contro la Turchia Sky ha presentato il palinsesto completo che prenderà il via il prossimo 11 Giugno e che si concluderà l'11 Luglio.

Coe noto, infatti Sky è official broadcaster della competizione continentale per le nazionali. La pay tv trasmetterà tutti i 51 match di UEFA Euro 2020 anche in 4K HDR con Sky Q satellite ed in streaming su Now.

Per gli appassionati saranno disponibili tanti extra, tra cui la diretta gol che permette di seguire tutte le partite in contemporanea senza perdersi nemmeno un'azione o una rete.

Al fianco delle partite troverà spazio una ricca programmazione di rubriche ed approfondimenti no stop a partire dalle 8 del mattino fino a dopo mezzanotte su Sky Sport24, dove saranno proposte anche tante produzioni originali.

Ovviamente, si parlerà tanto della spedizione azzurra con tutte le ultime notizie sui ragazzi di Mancini, con la speranza di assistere a tante vittorie. In campo Sky schiererà tutti i propri talent e commentatori: a raccontare le sfide dell'Italia ci sarà la coppia del Mondiale 2006 composta da Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Sui social e i canali digitali gli appassionati troveranno anche tanti podcast ed approfondimenti, ma il fulcro della programmazione sarà il nuovo studio centrale a Sky e lo Spazio Panoramico dal Pincio, che permetterà di vivere l'evento da uno dei luoghi più suggestivi della nostra capitale.

Ricordiamo che anche Tivùsat trasmetterà Euro 2020 in 4K e per vedere gli europei su Sky sarà necessario l'abbonamento Sky Calcio.