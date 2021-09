Sky presenta la programmazione di sport e calcio 2021/22: oltre 1600 partite in diretta

Con il via della nuova stagione calcistica e sportiva, Sky ha presentato il palinsesto che terrà compagnia agli utenti per i prossimi mesi. Nonostante il passaggio della Serie A a DAZN, la programmazione è molto ricca e caratterizzata da vari sport.

A tenere compagnia gli abbonati ai pacchetti Sport e Calcio ci saranno motori, tennis, basket, rugby, golf, atletica, padel, calcio ed altri sport che andranno a comporre un catalogo con oltre 8.300 ore di diretta spalmate sui 10 canali di Sky Sport.

In calce trovate l'infografica diffusa da Sky comprensiva di tutta la programmazione settimanale dei contenuti calcistici: la pay tv ha portato a casa i diritti di trasmissione di 3 partite di Serie A a turno, ma anche tutta la Serie B e Serie C, oltre che i campionati esteri (la Ligue1 Francese, la Bundesliga Tedesca e la Premier League inglese) a cui si aggiungono le partite di UEFA Champions League (121 a stagione), UEFA Europa League e UEFA Conference League (tutti). Spazio anche per la Serie A maschle e femminile di calcio a 5: Sky trasmetterà la nona edizione della FIFA Futsal World Cup 2021, la FIFA U20 Women's World Cup 2022 e la UEFA Youth League. Complessivamente, Sky trasmetterà 1600 partite di calcio a stagione in diretta.

Per gli appassionati di motori ci sarà la possibilità di seguire la Formula 1, MotoGP e SuperBike, oltre che dell'Indycar Series.

Su Sky Sport Tennis invece saranno trasmessi gli appuntamenti come gli ATP Masters 1000, Wimbledon, le Nitto ATP Finals di Torino ed una selezione dei tornei ATP 500 e 250, ma anche le Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals e la ATP Cup. Continuerà anche il World Padel Tour 2021 con sei tornei Open.

Su Sky Sport NBA invece come suggerisce il nome sarà trasmessa l'NBA che partirà il 19 Ottobre, mentre su Sky Sport Arena dal 30 Settembre sarà la volta dell'Eurolega e l'EuroBasket 2022 che vedrà protagonista anche la nazionale italiana.

Sugli altri canali sportivi sarà protagonista il rugby con il Sei Nazioni, l'Heineken Champions Cup, ma anche il golf con l'Augusta Masters, lo US Open, la PGA Championship e gli Open d'Italia. Dopo i triofni olimpici, Sky darà spazio all'atletica leggera con la Wanda Diamond League e il World Athletics Continental Tour Gold 2021. Tra gli altri eventi per cui Sky ha acquisito i diritti c'è anche la MLB 2021 e l'International Swimming League di nuoto, oltre all'All Elite Wrestling 2021.