Sky presenta i quattro nuovi canali in arrivo dal 1 Luglio: tutti in HD e su Sky Go

È passato qualche giorno dall'annuncio dei quattro nuovi canali Sky in arrivo il 1 Luglio, ed oggi abbiamo avuto modo di prendere parte alla conferenza stampa in cui sono stati svelati tutti i dettagli sulla programmazione.

Complessivamente, su Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature, la pay tv proporrà oltre 3000 ore di programmazione al mese e centinaia di titoli ogni anno, oltre che almeno una prima visione al giorno.

Sky Serie si accenderà con L'Assistente di Volo, la serie tv prodotta ed interpretata da Kaley Cuoco, a cui sarà affiancato I Luminari - Il Destino nelle Stelle con Eve Newson ed Eva Green. Sono però in arrivo anche vari Sky Original, come Ridatemi Mia Moglie con Fabio De Luigi ed A Casa Tutti Bene - La Serie di Gabriele Muccino. Su Sky Documentaries invece arriverà Il Testimone di PIF e i docs evento Allen V Farrow, Hillary e Tiger Woods. Su Sky Nature, invece, si apriranno le finestre della natura con Greta Thunberg - Un Anno Per Salvare Il Mondo.

Tutti i canali saranno disponibili sia per gli abbonati Sky via satellite che internet e saranno inclusi nell'abbonamento Sky TV. Potranno godere della programmazione anche coloro che hanno sottoscritto il Pass Entertanment di Now. Sky ha sottolineato che saranno tutti in alta definizione e fruibili on demand, anche in mobilità con Sky Go.

Sky Serie andrà a posizionarsi al numero 112, Sky Investigation al canale 114, Sky Documentaries ai 122 e 402 e Sky Nature al 124 e 404.

Tra pochi giorni debutteranno anche tre nuovi canali su Sky Sport.