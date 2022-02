Sky presenta la nuova stagione dei motori: 380 gare tra F1, MotoGP e SuperBike in 4K

Sky ha presentato la nuova stagione sportiva di motori 2022, caratterizzata da 380 gare e 1400 ore di programmazione live tra Formula 1, MotpGp, Superbike, WRC, NTT Indycar e Fanatec GT World Challenge Europe (con Valentino Rossi).

Complessivamente, Sky spiega che le 380 gare e 1400 ore di programmazione live saranno distribuite in 40 fine settimana che accompagneranno tutti gli appassionati degli sport motoristici.

Gli abbonati avranno la possibilità di seguire le gare su Sky Q via satellite e via internet, in streaming su Sky Go e Now ed anche in chiaro su TV8, che trasmetterà alcune gare in maniera completamente gratuita.

La pay tv però mette in campo anche il 4K HDR: nella presentazione ufficiale, infatti, è stato comunicato che gli abbonati con decoder Sky Q via satellite avranno la possibilità di vedere tutti i gran premi di Formula 1 in 4K HDR, ovviamente sulle tv compatibili, che garantiranno la migliore esperienza di visione in assoluto.

Ovviamente, contestualmente alla programmazione "classica", Sky proporrà rubriche di approfondimento sugli sport motoristici. Per la Formula 1 il canale di riferimento sarà sempre Sky Sport F1 al numero 207, mentre per MotoGP il 208, vale a dire Sky Sport MotoGP.

Per accedere a questi programmi, è necessario disporre dell'abbonamento Sky Sport.