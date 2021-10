Sky presenta il TV Sky Glass che punta tutto sullo streaming

Trovano conferma le indiscrezioni trapelate negli scorsi giorni in merito ad una possibile presentazione dei TV di Sky. La pay tv, nel corso di un evento tenuto a Londra ha svelato i primi TV della gamma "Sky Glass".

L'amministratore delegato dello Sky Group, Dana Strong, ha affermato che Glass "come uno smartphone è più di un telefono, Sky Glass è più di una TV. Si tratta dell'unico televisore al mondo con Sky all'interno".

Al suo interno, almeno nel Regno Unito, sono presenti tutti i contenuti di Sky, BBC iPlayer, Netflix, Disney+, ITV Hub, All4, Spotify, Peloton, PlayWorks ed altri. Una volta ricevuto a casa, gli utenti ci metteranno solo dieci minuti per configurarlo ed iniziare la visione.

Creato in collaborazione con Map Project Office, è dotato di uno schermo 4K con tecnologia Quantum Dot, ma supporta anche il Dolby Atmos ed include dei subwoofer integrati. Presente anche il supporto ai comandi vocali per accendere la TV e controllare la riproduzione dei contenuti.

Il telecomando si illumina al buio ed è disponibile in cinque colori (blu, bianco, verde, rosa e nero) ma l'aspetto più particolare è rappresentato dal fatto che non è richiesto alcun tuner in quanto la visualizzazione e trasmissione dei programmi avviene al 100% in streaming. Sky, comunque, ha precisato che non si tratta di un addio al satellite in quanto l'approccio continuerà ad essere multipiattaforma.

Sky Glass sarà disponibile nel Regno Unito dal 18 Ottobre, dopo di che approderà anche in altri mercati europei nel 2022 (nessuna informazione ufficiale, ancora, sull'arrivo in Italia), a partire da 13 Sterline al mese. Gli utenti potranno anche acquistarlo a titolo definitivo: il modello da 43 pollici costa 649 Sterline, quello da 55 pollici 849 Sterline ed infine quello da 65 pollici 1049 Sterline. Coloro che lo acquisteranno a rate, avranno la possibilità di scambiarlo con un modello diverso in qualsiasi momento.