Sky: prime indiscrezioni sulle offerte per la telefonia fissa

E' da tempo che si parla dell'arrivo di Sky nella telefonia, ma oggi i colleghi di MondoMobileWeb si sono spinti oltre e sulla base di alcune segnalazioni, hanno pubblicato quelle che potrebbero essere le offerte che andrà a proporre la pay tv ai propri utenti.

Di seguito le tre possibili promozioni:

Connessione fino ad 1 Gigabit al secondo con chiamate nazionali a consumo sia verso i fissi che i mobili, al prezzo di 29,90 Euro al mese, più 79 Euro per l'attivazione; Connessione fino ad 1 Gb/s + chiamate nazionali illimitati verso tutti a 34,90 Euro, con costo per l'attivazione di 79 Euro; Connessione fino ad 1 Gigabit al secondo con opzione Ultra-WiFi, per massimizzare le prestazioni della connessione nelle abitazioni più grande. E' ipotizzato un prezzo di 37,90 Euro al mese + 108 Euro di attivazione una tantum.

A ciò potrebbero aggiungersi anche delle opzioni aggiuntive che gli utenti dovrebbero essere in grado di aggiungere alle proprie offerte: Voce Unlimited, per le chiamate illimitate verso tutti, Ultra+WiFi ed Internazionale1000, che potrebbe dare 1000 minuti di chiamate in Europa, USA e Canada.

Voce Unlimited ed Internazionale 1000 dovrebbero avere un costo di 5 Euro al mese, mentre Ultra WiFi di 3 Euro con attivazione a 29 Euro.

Sky intenderebbe anche puntare su offerte senza vincoli di durata e costi accessori: sarebbe necessario solo un router per accedere ad internet.

Per quanto riguarda la velocità di connessione, Sky potrebbe appoggiarsi sull'infrastruttura di Open Fiber, con cui a già stretto un accordo.