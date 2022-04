Sky pronta a riaccogliere DAZN, ma solo con due canali satellitari e l'app su SkyQ

Mentre viene dato quasi per raggiunto l’accordo tra TIM e DAZN per la Serie A, con TIM che dovrebbe ottenere il tanto agognato sconto, Il Sole 24 Ore oggi torna alla carica per fare il punto sulle trattative in corso tra la piattaforma che trasmette il campionato e Sky.

Secondo quanto spiegato, ci sarebbe stato un avvicinamento tra le parti, ma Sky avrebbe messo un punto fermo: oltre al ritorno su SkyQ dell’app di DAZN, infatti, la pay tv vorrebbe dei canali lineari via satellite (uno o due) che si potrebbero aggiungere al client ufficiale a disposizione degli utenti tramite decoder.

E’ chiaro che una condizione di questo tipo dovrà essere accettata da DAZN, che dal suo canto potrebbe trovarsi costretta a fare un passo indietro rispetto a quanto dichiarato negli ultimi mesi: il servizio OTT ha puntato massicciamente sullo streaming e da molti questa potrebbe essere vista come una sorta di inversione ad u. Proprio di recente, DAZN ha fatto il punto sugli investimenti portati avanti per migliorare lo streaming ed il technology director, Mario Mella, in un’intervista a Il Giornale ha spiegato che la società ha puntato molto sulla tecnologia DAZN Edge che è in grado di garantire una distribuzione ottimale degli eventi su territorio nazionale attraverso 40 server speciali.