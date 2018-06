Sky pronta a rivoluzionare anche Sky Go: tante novità in arrivo

Nel keynote tenuto nella giornata di ieri, Sky non ha solo svelato l'arrivo della piattaforma sul digitale terrestre con un'offerta a pagamento, ed il nuovo Sky Q Black, ma anche delle interessanti novità per Sky Go.

Sky Go, il servizio che consente di visualizzare i contenuti Sky in mobilità.

A tal proposito, l'emittente satellitare ha fatto sapere che Sky Go si arricchirà con tante nuove funzioni su smartphone, tablet e PC.

La visione dei contenuti è infatti ora possibile anche quando ci si trova temporaneamente all'estero nei paesi dell'Unione Europea, alla luce delle nuove normative europee varate di recente dalla Commissione Europea ed approvate dal Parlamento del Vecchio Continente.

Fronte grafico, l'interfaccia grafica di Sky Go si rinnoverà con un nuovo look, il tutto allo scopo di semplificare la navigazione e trovare i programmi preferiti in un modo ancora più intuitivo.

I contenuti on demand, inoltre, arriveranno su smartphone e grazie a Sky Go Plus sarà possibile scaricarli per visualizzarli successivamente quando non si possiede una connessione ad internet.

Altra novità per Sky Go riguarda l'arrivo dei sottotitoli, il che rappresenta manna dal cielo per i numerosi appassionati nei confronti delle serie tv in lingua originale.

Sull'arrivo di queste funzioni, però, ancora non abbiamo alcuna data di lancio certa.