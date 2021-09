Sky pronta a svelare la propria gamma di smart TV: avrà Sky Q integrato?

Rumor bomba pubblicato dal Financial Times. Analogamente a quanto fatto da Amazon qualche settimana fa, anche Sky sarebbe in procinto di svelare la propria gamma di smart tv che potrebbe essere lanciato ad ottobre 2021.

Ovviamente i dettagli almeno al momento sono scarni e le ipotesi che circolano in rete sono tante: appare però improbabile ipotizzare un TV con pannello OLED di fascia alta. Piuttosto, Sky potrebbe optare per un LCD di prezzo medio allo scopo di spingere gli abbonamenti al proprio servizio.

Non è da escludere, anzi qualora il rumor dovesse rivelarsi veritiero sarebbe quasi certo, che la smart tv di Sky abbia al suo interno il decoder Sky Q integrato. Con il passare dei mesi infatti Sky Q è diventato sempre più un hub per accedere ai contenuti in streaming di servizi OTT come Amazon Prime Video, Disney+ e Netflix, e fino qualche mese fa in Italia integrava anche DAZN.

Ciò che resta da capire è se queste ipotetiche smart tv di Sky siano indirizzate anche al mercato italiano: è probabile anche all'inizio la pay tv decida di renderla disponibile solo nel Regno Unito, per poi portarla anche in altri mercati come fatto anche per lo stesso decoder di Sky Q ed altri prodotti.

Di recente inoltre Sky ha annunciato anche una serie ti novità per Sky Q e Sky Go che ancora non sono approdate in Italia.