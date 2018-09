Sky proroga fino al 16 Settembre l'offerta sul Ticket DAZN da 9 mesi

Sarebbe dovuto scadere nella giornata di ieri la promozione di Sky sul Ticket DAZN da 9 mesi, che la televisione satellitare propone a tutti i propri utenti per permettere loro di accedere alla piattaforma di Perform a prezzo scontato. Invece come apprendiamo dal sito web della pay tv, l'offerta è stata prorogata.

Gli abbonati quindi potranno acquistare il pacchetto che garantisce nove mesi di visione di DAZN a 69,99 Euro al posto di 89,91 Euro fino al prossimo 16 Settembre. Il risparmio è del 22%, ma la comodità è rappresentata dal fatto che il pagamento avviene una tantum e la visione è garantita per tutta la stagione.



Si tratta senza dubbio di una promozione molto interessante per gli appassionati di calcio che non desiderano perdere nemmeno una partita.

Restano invece attivi fino al 31 Ottobre gli altri due ticket. Quello mensile, riservato solo ai clienti Sky da più di un anno, può essere acquistato a 7,99 Euro al posto di 9,99 Euro, mentre il Ticket DAZN da 3 mesi da 21,99 Euro al posto di 29,97 Euro garantisce un risparmio del 25%.

Ricordiamo che DAZN garantisce la visione di tre partite per ogni turno di Serie A, e rappresenta la naturale estensione dell'abbonamento Sky. A questo indirizzo è possibile accedere alla lista di tutti i match del nostro campionato trasmessi fino alla 19esima giornata.