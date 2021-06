Sky punta ai diritti tv della Coppa Italia: addio alla Rai, anche Mediaset interessata?

Persi i diritti tv della Serie A, Sky sembra spostare le proprie attenzioni su altri diritti sportivi. Secondo quanto riferito da Milano Finanza, la pay tv di Comcast avrebbe messo gli occhi sulla Coppa Italia a partire dalla prossima stagione.

A suscitare l'interesse di Sky è il nuovo format della Coppa Italia che, come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, ha suscitato già non poche perplessità tra i club delle leghe minori.

Sky punterebbe sulla Coppa Italia per rafforzare l'offerta del nuovo pacchetto Sky Calcio, ma dovrà battere la concorrenza della Rai che da anni ormai detiene i diritti televisivi.

Secondo il quotidiano milanese, l'emittente avrebbe già messo sul piatto una proposta ed avrebbe già riscontrato un apprezzamento per le modalità di trasmissione. Resta l'incognita delle cifre economiche: la Lega Serie A punta a superare quota 42 milioni di Euro, una cifra leggermente più alta rispetto ai 35 milioni di Euro che la RAI aveva offerto per assicurarsi i diritti di trasmissione per il triennio 2018-21, anch'essa in crescita a sua volta dai 22 milioni di Euro per il triennio 2015-2018.

È chiaro però che il nuovo format potrebbe fare gola anche a Mediaset, che a sua volta ha già portato a casa i diritti per la trasmissione di parte della Champions League.