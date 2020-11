Sky Q, la App Live Calcio è sempre più ricca: ecco le novità

Si arricchisce ulteriormente la “App Live Calcio” di Sky Sport, disponibile in esclusiva per i clienti Sky Q durante le partite di Serie A e delle principali competizioni europee, come Champions League ed Europa League. La Pay tv ha annunciato un’ampia gamma di novità.

Complessivamente, all’interno dell’applicazione sono disponibili cinque funzioni che rendono ancora più interattiva l’esperienza di visione delle partite. Sky ha guardato anche agli appassionati di Fantacalcio, grazie ad una partnership con la redazione di Fantacalcio.it.

La funzione Split Screen consente di seguire due partite in diretta in contemporanea, sulla stessa TV, in modo tale da non perdere alcun momento di gioco e seguire due match.

Highlights invece, come suggerisce il nome, permette di rivedere i gol e le azioni più importanti del primo tempo, ma anche di accedere a tutti i momenti salienti dei match precedenti.

Il Match Center consente di seguire nello schermo piccolo le partite del giorno e di accedere a tutti gli approfondimenti della giornata di Serie A, oltre che a dati come classifica, risultati, formazioni ed altro.

E’ disponibile anche “Risultati e Classifiche”, che permette di avere a portata di mano statistiche, risultati e classifiche della competizione.

La feature Fantacalcio invece fornisce i voti in tempo reale ed i bonus e Malus per ogni giocatore.