Sky Q si arricchisce ulteriormente: arriva Amazon Prime Video, con la Champions League?

Amazon e Sky hanno annunciato il raggiungimento di un accordo pluriennale in Europa che porterà, già a partire dalla giornata di oggi, al debutto dell'applicazione di Prime Video su Sky Q. La novità riguarda Regno Unito, Irlanda, Germania, Australia ed Italia, e rappresenta un'aggiunta importante per gli utenti.

Aprendo l'app di Prime Video, inserita direttamente nella sezione "app" di My Q, si potrà accedere all'ampio catalogo della piattaforma di streaming di Amazon, tra cui figurano anche le produzioni originali come The Boys.

Inoltre, ai clienti Sky che ancora non sono abbonati a Prime Video, sarà data la possibilità di usufruire di 30 giorni d'uso gratuito.

Per quanto concerne NOW TV, invece, il debutto di Amazon Prime Video avverrà ad inizio 2021 su Fire TV Stick, Fire TV Stick Lite e Fire TV Stick 4K.

L'applicazione di Prime Video supporterà anche i comandi vocali di Alexa, che sarà in grado di gestire la riproduzione dei contenuti.

Prime Video probabilmente trasmetterà anche la Champions League dal prossimo anno, in quanto Amazon secondo alcune indiscrezioni avrebbe rilevato il pacchetto della UEFA che gli consentirà di proporre le migliori partite dei mercoledì di Coppa. Non è chiaro se l'app per Sky Q include anche il supporto ai nuovi Prime Video Channels.