Sky Q arriva anche via fibra ottica, ecco il nuovo abbonamento

Importante annuncio da Sky. La pay tv ha annunciato oggi che, nell'ambito del continuo processo di evoluzione del proprio listino, Sky Q sarà accessibile anche via fibra ottica e non solo via satellite. Grazie a questo annuncio si amplia la platea di utenti che potranno godere di tutti i vantaggi previsti dall'ecosistema per la TV.

Già da oggi, tramite il sito ufficiale, gli utenti potranno sottoscrivere il nuovo piano di abbonamento "Sky Q Fibra" con Sky Calcio, che ha un costo di 29,90 Euro al mese per il primo anno al posto di 43,20 Euro.

Rispetto a Sky Q Black e Sky Q Platinum però ci sono delle differenze importanti. La principale è rappresentata dal supporto solo alla risoluzione HD, e non al 4K HDR come avviene per le due versioni satellitari. Il decoder offrirà tre registrazioni in contemporanea (rispetto alle quattro del Platinum) ed avrà una memoria da 1 terabyte (contro i 2 dell'opzione ultratop via satellite).

Nell'offerta d'ingresso da 29,90 Euro è incluso anche il pacchetto Sky TV e le opzioni Sky HD e Sky Go Plus, mentre i costi iniziali per la consegna ed attivazione di Sky Q via Fibra sono di 49 Euro.

Per accedere a Sky Q via Fibra è richiesta una connessione FTTH o FTTC con almeno 15 Mbps disponibili.

Entro il 2019, anche i clienti con My Sky via fibra potranno vivere la stessa esperienza di visione di Sky Q: il software del box che hanno già in dotazione, infatti, sarà aggiornato automaticamente e in modo gratuito da parte di Sky.

Sky Q ha raggiunto lo scorso maggio un milione di clienti.