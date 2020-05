Sky Q, in arrivo il nuovo aggiornamento software: come provarlo in anteprima

Sky, con una mail inviata ai clienti Extra +6 che hanno un abbonamento attivo da più di sei anni, ha lanciato un trial che permetterà di provare in anteprima la nuova versione di Sky Q. La pay tv infatti parla di un aggiornamento software in arrivo, senza però specificare la data di disponibilità.

"Un nuovo aggiornamento software di Sky Q sta arrivando e tu potresti provarlo in anteprima: consulta la nuova sezione dedicata ai contenuti in evidenza, accedi ancora più facilmente alle tue registrazioni e trova sempre più contenuti con il Controllo vocale" si legge nella mail, che fornisce qualche indicazione sulle novità che saranno introdotte con il nuovo software.

Per partecipare al programma di test basta collegarsi alla pagina dedicata e cliccare sul pulsante "Iscriviti".

Sono in arrivo insomma tante novità per gli abbonati Sky Q. La pay tv negli ultimi tempi ha lavorato sull'ecosistema, che si è arricchito con l'arrivo di applicazioni come YouTube Kids e Mediaset Play. Di recente la televisione ha anche esteso la disponibilità agli abbonamenti via fibra ottica.

Almeno al momento però non sono arrivate indicazioni sulla possibile data di lancio, ma dal momento che sono iniziati i test pubblici è facile intuire che la distribuzione al pubblico potrebbe partire nel giro di qualche settimana. Attendiamo novità.