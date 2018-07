Sky Q Black: il nuovo decoder è ora disponibile; HDR e Ultra HD inclusi per i clienti HD

Il tanto atteso decoder Sky Q Black è finalmente disponibile. E' possibile richiederlo direttamente dal sito ufficiale della società, con i clienti che dispongono dell'opzione HD che possono usufruire senza alcun costo aggiuntivo della visione in HDR e Ultra HD.

Al box Sky Q Platinum, si affianca, dunque, il nuovo Sky Q Black, per far vivere tutta l’esperienza di visione di Sky Q anche a chi la desidera solo sul televisore principale.

Con la sua introduzione, tutti i nuovi clienti che scelgono di vedere Sky con la parabola, riceveranno in dotazione un box Sky Q e i My Sky HD di ultima generazione, già compatibili con l’esperienza Sky Q, riceveranno prossimamente un aggiornamento del software. Il nuovo decoder può effettuare fino a 3 registrazioni simultanee mentre si guarda un programma in diretta.

In questo caso non è presente il Multiscreen, il che vuol dire che non sarà necessario modificare l'impianto per potervi accedere. Con questo nuovo decoder, però, non si ha diritto alla nuova app Sky Go. E' anche presente un disco da 1 terabyte al posto che da due, e non manca il supporto alla visione dei contenuti in Ultra HD e HDR, che non richiede esborsi aggiuntivi per i clienti che dispongono dell'opzione HD.

I vecchi clienti possono richiedere Sky Q Black compilando questo form. I nuovi arrivati dovranno pagare un costo di 79 euro una tantum, che non comprende l'installazione della parabola. Per tutte le informazioni del caso, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito ufficiale di Sky.