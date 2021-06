Sky Q è compatibile con il nuovo digitale terrestre DVB-T2?

Mentre si continua a discutere del possibile rinvio dello switch off al DVB-T2, continuano ad emergere informazioni sui tv ed i decoder attualmente in commercio e presenti nelle case degli italiani.

Interessante è l'alert inserito da Sky nella pagina di Sky Q, dove la pay tv ha precisato che Sky Q è già pronto per la nuova tv digitale.

Nella documentazione infatti si legge che "Sky Q è compatibile con lo standard DVB-T2 ed è già pronto per il nuovo digitale terrestre. Non sarà necessario cambiare TV e non avrai bisogno di un altro decoder".

Questo aspetto si applica a tutti i decoder di Sky Q, che sono predisposti per il digitale terrestre di nuova generazione. Sky Q senza parabola si basa ovviamente sulla connessione ad internet, mentre Sky Q Black e Sky Q Platinum si differenziano in quanto offrono la migliore esperienza via satellite studiata dalla pay tv, in 4K HDR aggiungendo Sky Ultra HD e la possibilità di effettuare quattro registrazioni in contemporanea oltre che di agganciare gli Sky Q Mini.

Per l'accesso a Sky Q senza parabola è necessario disporre di una connessione in fibra FTTH o FTTC con velocità minima di 15 MB/s anche nei momenti di maggior traffico, per visualizzare i canali in alta definizione.