Sky Q sempre più completo: arriva oggi l'app Mediaset Play

Sky Q diventa sempre più completo. Debutta oggi sulla piattaforma della pay tv l'applicazione ufficiale Mediaset Play, che consentirà agli utenti di visualizzare l'enorme mole di contenuti messa a disposizione dal Biscione direttamente sul decoder della pay tv.

Per coloro che sono già iscritti a Mediaset Play, basta semplicemente aprire l'applicazione dal pulsante del telecomando, quindi utilizzare la freccia sinistra e selezionare il pulsante "login". A questo punto sarà necessario inserire le proprie credenziali usate in fase di registrazione al sito web (indirizzo email e password).

In alternativa, è anche possibile utilizzare questa pagina per evitare di scrivere tutto l'indirizzo email o la password: in tal caso sarà richiesto il codice alfanumerico che si vedrà comparire sullo schermo ed il gioco sarà fatto.

L'iscrizione a Mediaset Play è molto utile in quanto consente di accedere all'intero catalogo Mediaset: oltre a poter seguire in diretta streaming tutti i canali, infatti, è anche presente una corposa sezione che permette di visualizzare serie tv, programmi televisivi e show andati in onda in passato on demand.

L'applicazione di Mediaset Play per Sky Q si aggiunge a Netflix, DAZN, YouTube, Vevo e Spotify, ormai disponibili da tempo sui decoder degli abbonati. Per il Regno Unito la pay tv è in trattative per portare anche Disney+.