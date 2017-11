Sky Q: ecco com'è il nuovo decoder presentato a Milano

Si è conclusa da poco, nella sede di Milano, la presentazione ufficiale del nuovo decoder di, che aprirà le porte al nuovo ecosistema Sky Q , destinato a rivoluzionare il modo attraverso cui gli utenti interagiranno con la pay tv ed i contenuti.

Everyeye era presente all’evento, sotto invito di Sky, ed ha il piacere di mostrarvi, in anteprima, le prime immagini del decoder, che come vi abbiamo ampiamente raccontato nella lunga notizia dedicata, e raggiungibile attraverso questo indirizzo, include un nuovo software che permetterà di registrare fino a quattro programmi e guardarne un quinto, oltre che una vasta gamma di nuove feature che renderanno l'esperienza di visione dei contenuti ancora più immersiva, anche attraverso le novità che la pay tv porterà a partire dal prossimo anno, con nuovi accessori e funzioni.



Ricordiamo, inoltre, che l'installazione ha il costo una tantum di 199 Euro, mentre Sky Q costerà 4 Euro al mese per gli abbonati a Sky da più di sei anni, e 15 Euro per i nuovi clienti e gli abbonati da meno di sei anni.

Le fotografie, scattate dal responsabile di sezione Alessio Ferraiuolo, sono disponibili come sempre attraverso la galleria presente in calce alla notizia.