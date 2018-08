Sky Q: ecco la lista dei televisori compatibili con 4K e HDR

A seguito delle polemiche dello scorso fine settimana, Sky ha provveduto ad annunciare la lista dei televisori presenti sul mercato e compatibili con il 4K ed HDR.

Proprio questa sera, infatti, l'emittente satellitare trasmetterà il Monday Night di Premier League tra Manchester United e Tottenham in 4K HDR su Sky Sport Football. Di seguito, vi proponiamo le serie ed i modelli di TV che sono compatibili con il 4K HDR offerto dai programmi Sky.

Samsung

QLED (iniziali del modello QE) (2017)

MU (iniziali del modello UE) (2017)

LS003 (Frame TV) (2017)

LG

OLED W7-E7-C7-B7 (2017)

SJ95-85-81-80 (2017)

UJ75 (2017)

UJ70 – 67 – 65 – 63 – 62 (2017)

OLED G6 –E6 – C6 – B6 (2016)

UH95 – 85 -78 – 77 (2016)

SONY

AF8 (2018)

XF 90 – 85 - 83 – 80 – 75 -70 (2018)

A1 (2017)

XE 94 – 93 – 90 – 85 – 80 – 70 (2017)

ZD9 (2016)

XD 94 – 93 -85 – 83 – 80 - 75 – 70 (2016)

SD 85 – 80 (2016)

X94C – X93C – X91C – X90C – X85C – S85C (2015)

PANASONIC

FZ 950 – 800 (2018)

FX 780 – 740 – 700 – 600 – 580 (2018)

EZ 1000 – 950 (2017)

EX 780 – 730 – 700 – 600 (2017)

DX 900 (2016)

CR 850 – 730 (2016)

DX 800 - 780 – 750 (2016)

E' bene precisare che l'elenco non include tutti i modelli compatibili. I requisiti per vedere Sky Q in 4K HDR prevedono un televisore 4K compatibile con lo standard di trasmissione HLG. Se il vostro TV non è in elenco ma è compatibile con HLG, allora la visione è comunque possibile. A tal proposito vi rimandiamo ai percorsi guidati disponibili sul sito web d'assistenza di Sky.