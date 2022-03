Sky Q senza parabola si aggiorna: arriva il 4K HDR su Netflix, Disney+ ed app terze

Dopo essere approdato in Germania, arriva anche in Italia la succosa novità per i decoder legati agli abbonamenti Sky Q senza parabola (via internet). Come riportato dai colleghi di TVDigitalDivide, l’update porta con se la possibilità di accedere alla visione di contenuti in 4K.

Si tratta di un’aggiunta molto interessante ed attesa dagli abbonati a Sky Q via internet in Italia: il set-top-box infatti permette ora di godere della massima risoluzione per le immagini. Tuttavia, come si legge nell’articolo linkato poco sopra, al momento questa novità è accessibile solo su app di terze parti come Netflix, Disney+, YouTube, Amazon Prime Video ed Apple TV+.

La novità è stata aggiunta con l’aggiornamento firmware QS005.09.0P, che oltre al 4K porta anche una sere di miglioramenti per l’SDR ed HDR, ma velocizza anche l’apertura delle app e migliora il Dolby Digital.

Ricordiamo che, sempre dal fronte Sky, dal prossimo aprile Sky non sarà più disponibile su digitale terrestre, e gli utenti che hanno ancora attivo un abbonamento di questo tipo hanno ricevuto la comunicazione della chiusura automatica. La pay tv ha puntato molto su Sky Q via internet, che rappresenta senza dubbio una soluzione più immediata ed accessibile per gli utenti, ed ora anche più ricca grazie al supporto 4K HDR per alcune app.