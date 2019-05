Sky Q raggiunge quota un milione di clienti, tante novità in arrivo

Sky ha da poco annunciato che un milione di clienti ha scelto Sky Q, l'innovativa esperienza di visione della pay tv che include una vasta gamma di opzioni e novità che saranno ampliate ulteriormente nel corso delle prossime settimane.

Sky Q infatti consente di controllare la TV con la voce, guardare i programmi preferiti in ogni stanza della casa, interrompere la visione e riprenderla su qualsiasi schermo, seguire i suggerimenti su cosa vedere in base ai propri gusti, e sfruttare al massimo il televisore con la definizione del 4K HDR.

Ad un anno e mezzo dal lancio, quindi, la nuova esperienza di visione ha raggiunto un milione di famiglie. Ad essere centrale nella sua adozione le tante funzionalità in continuo aggiornamento.

Grazie al Multiscreen Wireless, Sky Q ha trasformato la casa di coloro che lo hanno già provato in un ambiente perfettamente integrato su tutti gli schermi. Tutti i televisori di casa, infatti, possono avere la stessa esperienza di visione della tv principale senza cavi aggiuntivi, oltre all’app Sky Go per i clienti Sky Q disponibile su tablet e smartphone.

Poi una sempre più ampia programmazione in 4K HDR, e l’originalità del Controllo vocale che sorprende ancora i clienti Sky Q: basta premere il tasto microfono posto sul lato del telecomando e, con il solo uso della voce, si possono ricercare programmi per titolo, attore, regista o per citazione, controllare la TV cambiando canale, andare avanti o indietro, mettere in pausa, o aprire le app.

E proprio le app YouTube, DAZN, Spotify e Vevo sono disponibili nella sezione App di Sky Q in modo semplice e immediato. Fino ad arrivare ai suggerimenti personalizzati: Sky Q, infatti, dà anche consigli sui programmi da vedere in base alle abitudini di visione e ai gusti personali.

Da domani inoltre andrà in onda sui canali Sky una che spiegherà come Sky Q ha cambiato le abitudini di numerosi clienti.