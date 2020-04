Sky Q è sempre più ricco: arriva l'applicazione YouTube Kids

Si arricchisce ulteriormente l'ecosistema Sky Q. Dopo l'arrivo di Mediaset Play, avvenuto qualche mese fa, la pay tv ha annunciato che da oggi è disponibile sui decoder anche l'applicazione di YouTube Kids, la versione per più piccoli della piattaforma di condivisione video di Google.

Con questo lancio Sky vuole ampliare anche l'offerta per i bambini, mettendo a disposizione un ambiente sicuro in cui possono trovare contenuti ad hoc pensati per loro, in maniera semplice e divertente.

I genitori dal loro canto avranno maggiore controllo sull'esperienza di fruizione dei propri figli e potranno personalizzare il catalogo attraverso le restrizioni che possono essere applicate ad ogni profilo, a seconda delle fasce d'età.

Solo lo scorso anno Sky annunciava il lancio della modalità bambini che permette di accedere ai contenuti inclusi nell'offerta. L'arrivo dell'app di YouTube Kids si aggiunge anche al Parental Control che protegge l'esperienza di visione di bimbi e ragazzi.

"Con l’arrivo anche dell’app YouTube Kids, Sky Q diventa ancora di più un punto di riferimento per i bambini davanti alla TV, per un’ampia scelta di contenuti di Sky e di YouTube, tutto in un unico posto e con gli strumenti di protezione per i bambini rispettivamente di Sky e YouTube" afferma Sky nel comunicato.

La nuova applicazione è stata aggiunta direttamente nella sezione "App" di Sky Q.