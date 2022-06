Sky Q è più ricco: da domani arriva Discovery+, a costo zero per un anno con Sky Extra

Come ampiamente preannunciato nella nostra notizia relativa alla chiusura di Fox su Sky, l’ecosistema Sky Q è pronto a diventare ancora più ricco. Sky e Warner Bros hanno infatti annunciato di aver rafforzato la loro partnership e da domani 30 Giugno 2022 arriveranno tante novità.

Nella fattispecie, è previsto l’arrivo dell’app Discovery+ su Sky Q, che si aggiunge ai canali Discovery Channel, Eurosport 1 ed Eurosport 2, con i relativi contenuti on demand del gruppo Warner.

Gli abbonati Sky con Sky Q (sia via satellite che internet) avranno la possibilità di accedere a Discovery+ dalla sezione app o con il controllo vocale e trovare una selezione di contenuti direttamente nella home di Q.

Sky pensa anche agli abbonati Sky Extra: i clienti Sky Q potranno aderire al piano “intrattenimento con pubblicità” di Discovery+ per i primi dodici mesi senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento Sky. Tale offerta è disponibile anche per gli abbonamenti Sky Q che sono già in possesso d un account Discovery+: a riguardo la pay tv spiega che “ si potrà attivare l’offerta aprendo l’app discovery+ su Sky Q, selezionando la voce “Attiva l’offerta di Sky” e seguendo le istruzioni. Per fruire del servizio discovery+ sarà poi necessario inserire le credenziali dell’account discovery+ creato o associato in fase di attivazione dell’offerta ”.

Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, Sky sarebbe pronta a portare in Italia anche i tv Sky Glass.