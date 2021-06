Sky Q saluta DAZN: via l'app, arrivano Mediaset Infinity e Discovery+

Sky saluta definitivamente DAZN. Dopo la rivalità per i diritti televisivi della Serie A, sfociata nell'assegnazione a DAZN, la pay tv ha annunciato che l'applicazione della piattaforma di streaming di Perform sarà eliminata da Sky Q.

La decisione era ampiamente prevedibile, e segue quella relativa all'annullamento del voucher Sky per DAZN che diventerà effettivo dal 1 Luglio 2021, giorno in cui entreranno in vigore le nuove offerte di DAZN.

Con l'eliminazione dell'app DAZN, però, le novità non sono finite. Sky infatti ha annunciato che dal prossimo autunno sarà disponibile su Sky Go l'app di Mediaset Infinity (che di recente ha preso il posto di Mediaset Play) e che permetterà di seguire anche una serie di partite della Champions League in streaming. Entro la fine dell'anno, inoltre, sui decoder Sky Q arriverà anche Discovery+, il nuovo servizio di OTT del gruppo Discovery.

Nessuna informazione dal fronte RaiPlay: Sky starebbe corteggiando la TV di Stato per portare la sua app in Sky Q, ma evidentemente un accordo tra le parti ancora non è stato raggiunto. Resta inoltre anche l'incognita di Paramount+, che debutterà nel nostro paese nel 2022.

Queste due app si aggiungeranno a Disney+, Netflix, Prime Video, YouTube, Spotify, RTL 102.5 ed i giochi messi a disposizione degli utenti.