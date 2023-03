Sky Q e Sky Glass si arricchiscono: disponibile da oggi l'app di Mediaset Infinity

Importante novità per Sky Q e Sky Glass. La pay tv ha annunciato che è disponibile da oggi sui decoder e la smart tv l’applicazione di Mediaset Infinity, che sostituisce quella vecchia Mediaset Play.

L’app include anche la possibilità di guardare in live streaming tutte le reti Mediaset, e permette di accedere anche ad un ampio catalogo di contenuti on demand contenente film, serie tv, programmi televisivi e documentari. Per accedere è richiesta la registrazione a Mediaset Infinity e l’inserimento delle credenziali.

Di recente Mediaset ha lanciato gli account Gold per Infinity+ che permette di godere di tutti i contenuti non a pagamento con il 50% di pubblicità in meno rispetto ai minuti previsti per gli utenti free.

Tramite la stessa applicazione è anche possibile noleggiare o acquistare film e serie tv per visualizzarli offline.

A partire da oggi l’applicazione è disponibile nella sezione applicazione di Sky Q e può essere avviata anche attraverso i comandi vocali.

Qualche mese fa su Sky Q in Italia è arrivato anche Radioplayer, un client che come suggerisce il nome raccoglie al suo interno centinaia di radio che spaziano su tutti i generi musicali. Presente anche una funzionalità di suggerimenti che indica le emittenti vicine alla propria località e gusti musicali.