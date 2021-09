Sky Q e Sky Go, svelate tante novità: in arrivo anche in Italia?

Sky Uk ha annunciato il lancio di una serie di nuove funzionalità per il decoder Sky Q e per il servizio di streaming Sky Go, che non è escluso possano arrivare anche in Italia in un futuro prossimo.

Partendo dal decoder Sky Q, è stato svelato che il controllo vocale con il telecomando può essere utilizzato anche per attivare diverse app disponibili: è stato fatto l'esempio di un utente che si sposta con i comandi vocali tra Disney+ e Spotify senza dover passare per la homepage. Inoltre, gli abbonati potranno anche effettuare lo switch ad un canale lineare come la BBC One dicendo "Watch 101". Sempre dal fronte dei comandi vocali, il telecomando è in grado di riconoscere i comandi "Registra" e "Registra questo".

Infine, sempre dal fronte Sky Q è stata aggiunta una nuova pagina per la TV con descrizione audio, dove sono presenti diverse centinaia di programmi e contenuti descritti sotto forma audio.

Novità anche per Sky Go: nell'app è stato aggiunto Sky Sport Recap, che è in grado di offrire i momenti salienti delle partite live della Premier League ed EFL. La feature è già disponibile sui dispositivi iOS e successivamente sarà lanciata anche su Android e desktop.

Un'aggiunta interessante è rappresentata dal fatto che anche i non abbonati a Sky Go Extra e Sky Q Multiscreen avranno la possibilità di scaricare programmi per vederli successivamente. Aumentate anche le visioni contemporanee su Sky Go base, portate da uno a due.

Non è chiaro se le novità siano in arrivo anche in Italia o meno, dove la scorsa settimana Sky ha lanciato il nuovo Box Sky Q che è disponibile anche con l'offerta "Prova Sky Q" per 30 giorni.