Sky Q: ufficiale la presentazione a Milano il 22 Novembre

Dopo l’annuncio arrivato nel corso della presentazione dei palinsesti e dei risultati finanziari dell’ultimo trimestre, Sky ha confermato in via ufficiale che Sky Q debutterà per Natale. Ma non è tutto, perchè il nuovo ecosistema della pay tv italiana verrà presentato presso la sede di Milano il prossimo 22 Novembre.

Poco più di dieci giorni, quindi, per conoscere meglio questo nuovo ecosistema che porta il nome semplicemente di “Q”, che sarà caratterizzato non solo da un nuovo decoder, che secondo la compagnia di Murdoch cambierà il modo attraverso cui interagiremo con i contenuti, andando oltre i normali confini delle TV lineari ed on-demand.

Sky Q, quindi, sarà presentata come una piattaforma a se stante che avrà un soprapprezzo sulle bollette degli utenti. Per tutti i dettagli, però, bisognerà attendere ancora qualche giorno. Pubblicheremo su queste pagine tutte le notizie e gli approfondimenti.