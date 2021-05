Sky regala 4 mesi di Sky Sport ad alcuni clienti: i dettagli della promozione

Con una mail ed alcuni SMS inviati ad alcuni abbonati, Sky ha annunciato una nuova promozione che si aggiunge a quella relativa ai tre mesi di Sky Calcio di cui abbiamo parlato su queste pagine qualche settimana fa.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, Sky ha comunicato che "con Extra dal 1 Giugno al 30 Settembre potrai vedere Sky Sport (dal canale 201 e on demand) senza costi aggiuntivi sul tuo abbonamento. Non dovrai fare nulla: la visione sarà attivata e chiusa automaticamente".

Alcuni utenti tuttavia, hanno anche ricevuto la comunicazione via mail. La promozione è rivolta esclusivamente a coloro che hanno sottoscritto il pacchetto Sky Calcio e che rientrano nel programma Extra di fidelizzazione. In questo modo, dal 1 Giugno al 30 Settembre sarà possibile accedere gratuitamente alla ricca programmazione di Sky Sport, caratterizzata da Formula 1, MotoGP, ma anche le finals di NBA, il grande tennis di Wimbledon e gli ATP Masters 1000 con gli italiani che sono sempre più protagonisti.

Di fatto, in combo con l'altra offerta, fino al 30 Settembre non si pagherà nulla per vedere Sky Sport e Sky Calcio.

La comunicazione si aggiunge a quella arrivata nella giornata di ieri relativa all'annuncio dei nuovi pacchetti Sky Calcio e Sky Sport, che sono stati modificati alla luce delle modifiche registrate a seguito della nuova assegnazione dei diritti tv della Serie A.