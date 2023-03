Sky regala Apple TV+, in tempo per Ted Lasso: come attivare l'offerta

Giusto in tempo per il ritorno di Ted Lasso su Apple TV+, Sky ha lanciato una nuova promozione che permette ai propri abbonati di ottenere tre mesi del servizio di streaming targato Apple a costo zero.

L’offerta potrà essere richiesta fino al 7 Giugno 2023 dai clienti Sky Go e Sky Extra attraverso l’area fai da te o il sito di Sky, mentre l’attivazione sarà possibile fino al 7 Luglio 2023. La pay tv evidenzia che se l’ID Apple è già associato ad un abbonamento Apple TV+, sarà necessario attendere la scadenza per poter usufruire della promozione. Ciò chiaramente implica anche la necessità di possedere un Apple ID per completare la procedura, altrimenti non sarà possibile completare l’attivazione.

Al termine del periodo promozionale invece, salvo disdetta l’abbonamento ad Apple TV+ si rinnoverà al prezzo di 6,99 Euro al mese: il pagamento avverrà a parte e non sarà in alcun modo collegato alla fatturazione di Sky, ma seguirà le informazioni di fatturazione inserite nell'apposito campo dell'Apple ID al momento della sua creazione. Chiaramente, viene anche data la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

Per gli abbonati si tratta senza dubbio di un’ottima aggiunta, che arriva a poche settimane dall’attivazione del nuovo canale nel pacchetto Sky Sport.