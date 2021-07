Sky regala la finale di Wimbledon a tutti: Berrettini-Djokovic in chiaro su TV8!

Gradito regalo da parte di Sky per tutti gli italiani in occasione della finale di Wimbledon tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic. La pay tv infatti ha da poco annunciato che il match sarà visibile in chiaro da tutti su TV8.

La pay tv ha deciso di festeggiare il primato assoluto del tennis italiano, dal momento che mai prima d'ora in 144 anni di storia un nostro connazionale era arrivato a giocarsi il trofeo di Wimbledon in finale. Sky ha scelto di aprire a tutti gli italiani le porte del centrale per la diretta della finale.

“Sarà una domenica storica per lo sport italiano e siamo orgogliosi di poterla vivere e raccontare su Sky. Siamo da sempre accanto allo sport italiano, su cui abbiamo investito tanto e continuiamo a investire perché crediamo e condividiamo la passione di milioni di tifosi - ha detto Stephen van Rooyen, CEO Sky Europe - Per questo abbiamo deciso di rendere disponibile a tutti, in chiaro su TV8, una sfida senza precedenti, in modo che l’intero Paese possa tifare Berrettini e essere tutti insieme protagonisti di uno straordinario evento sportivo”.

Ovviamente, il match potrà essere seguito anche su Sky Sport Tennis alla posizione 205, Sky Sport Uno, Sky Wimbledon 1 anche in 4K HDR su Sky Q via satellite ed in streaming su Now TV.