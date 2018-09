Sky regala i pacchetti Calcio e Sport a tutti fino al 17 Settembre

Weekend di regali per Sky. L'emittente satellitare ha annunciato una piacevole sorpresa per gli abbonati che non posseggono i pacchetti Calcio e Sport. La televisione di Murdoch, per festeggiare il ritorno della Serie A ha deciso di regalare a tutti i due pacchetti fino a Lunedì 17 Settembre, senza alcun costo aggiuntivo.

Sarà quindi possibile accedere all'intera programmazione di Sky Calcio e Sky Sport, che si apprestano a vivere un weekend molto intenso.

Alle sette partite della quarta giornata di Serie A, che partirà alle 15:00 di oggi pomeriggio con Inter - Parma in 4K, si aggiunge il Gran Premio di Formula 1 di Singapore, anch'esso esclusiva Sky.

Lo sblocco dei due pacchetti è automatico e non è richiesta alcuna azione per accedere alla programmazione. Tutti i canali presenti dopo la posizione 200 verranno oscurati in automatico alla mezzanotte di Lunedì 17.

Per coloro che posseggono già i due pacchetti, Sky permette di visualizzare gratuitamente sempre fino a lunedì un film su PrimaFila OnDemand a scelta tra Peter Rabbit, Ore 15:17 - Attacco al Treno e Ready Player One.

Per chi non ha attivato Sky On Demand, invece, sarà possibile vedere sempre senza alcun costo aggiuntivo il film Peter Rabbit sul canale 365 del pacchetto Primafila.