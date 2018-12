Sky regala tre mesi di DAZN per chi sceglie Sky Q entro il 7 Gennaio

Interessante promozione di Natale lanciata da Sky ai propri utenti. Per tutti coloro che fino al 7 Gennaio decideranno di aggiungere Sky Q al proprio abbonamento sono previsti tre mesi di DAZN in maniera completamente gratuita. Ci sono però delle importanti postille da tenere in considerazione.

Come si legge nelle condizioni dell'offerta, la promozione è riservata ai clienti Sky da più di un anno che decidono di aggiungere Sky Q al loro abbonamento. L'offerta è valida per coloro che aderiscono a Sky Q dal 13 Dicembre al 7 Gennaio, e dopo i tre mesi gratuiti DAZN si rinnoverà gratuitamente a 7,99 Euro al mese.

Possono aderire all'iniziativa tutti i clienti Sky da più di un anno, iscritti ad extra o eleggibili, che non hanno già acquistato con Sky un ticket DAZN. I clienti che non sono già iscritti ad extra lo saranno al termine dell'iniziativa.

Entro 48h dall’adesione a Sky Q, i clienti eleggibili che abbiano fornito a Sky il consenso commerciale/privacy riceveranno una comunicazione automatica via mail o SMS, in funzione delle informazioni di contatto, contenente il link per attivare l’offerta DAZN. E’ comunque possibile attivare il ticket DAZN dall’area “promozioni” del Fai da Te di Sky.it o dall’App Sky Fai da Te.

Il ticket DAZN potrà essere attivato nei trenta giorni successivi all'attivazione di Sky Q.