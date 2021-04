Sky regala tre mesi di Sky Calcio ai propri abbonati: i dettagli dell'offerta

Con una mail inviata ai propri abbonati a Sky Calcio, l’emittente televisiva ha annunciato un regalo estivo: i clienti potranno infatti godere di tre mesi di Sky Calcio gratis, dal 1 Luglio al 30 Settembre.

“In questa situazione di incertezza, abbiamo deciso di azzerare il costo del pacchetto Sky Calcio per tre mesi, dal 1° luglio al 30 settembre. A tal fine, per questi tre mesi, senza che tu debba fare nulla, dedurremo dal tuo canone mensile dell’abbonamento, inclusivo di Sky Calcio, la somma di 15,20€” si legge nella mail.

La motivazione è legata alla situazione dei diritti tv della Serie A: “ti abbiamo scritto due settimane fa per darti un aggiornamento in merito all’assegnazione dei diritti della Serie A per il triennio 2021-2024. Al momento, il contesto rimane di grande incertezza ed abbiamo così pensato ad alcune iniziative per garantire, nel frattempo, la tua soddisfazione” afferma Sky.

Non è chiaro se la promozione sia rivolta a tutti o se siano previste restrizioni particolari. Fatecelo sapere, come sempre, tramite i commenti.



Nel frattempo, in giornata odierna Sky ha annunciato l'acquisizione dei diritti tv della Ligue 1 francese e la riconferma della Bundesliga tedesca. Il campionato transalpino è stato strappato a DAZN, che ha rappresentato il principale concorrente per la Serie A.