Sky resta anche senza gli highlights della Serie A: li avrà solo per tre partite

Dopo aver perso i diritti televisivi della Serie A, che come noto sono andati a DAZN, Sky resta anche senza gli highlights del nostro campionato. La pay tv di Comcast infatti potrà trasmettere le azioni salienti ed i gol solo per le tre partite di Serie A a turno che trasmetterà.

La novità è stata annunciata direttamente da Il Sole 24 Ore, secondo sui la Lega Serie A a maggioranza avrebbe deciso di non mettere all'asta gli highlights pay. In questo modo quindi DAZN potrà proporre sulla propria piattaforma tutti i momenti salienti delle 380 partite, mentre Sky solo dei 114 match per cui ha acquisito i diritti.

Si tratta di un duro colpo per Sky, mentre la situazione della Rai è differente. Dopo l'assegnazione della Coppa Italia a Mediaset, infatti, la TV di Viale Mazzini sta cercando di salvare la propria programmazione calcistica e secondo quanto riferito da fonti vicine alla televisione pubblica, sarebbe stata inviata alla Lega una proposta per salvare l'attuale programmazione composta da 90esimo Minuto e La Domenica Sportiva su Rai 2 e "Tutto il calcio Minuto per Minuto" su Rai Radio 1.

Sempre a proposito di Serie A, oggi sono cambiati nuovamente i prezzi dell'abbonamento mensile a DAZN.