Sky diventa più ricco: il 1 Luglio arrivano quattro nuovi canali tv, anche su Now

Il 1 Luglio si arricchisce ulteriormente l'offerta di Sky Italia. La pay tv ha infatti annunciato che dall'inizio del prossimo mese gli abbonati potranno accedere a ben quattro nuovi canali, che saranno disponibili sia via satellite che via internet, oltre che su Now nel Pass Entertainment.

Si tratta di Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature, che si aggiungono a SKy Uno, Sky Atlantic e Sky Arte e portano a quota sette il numero dei canali a brand Sky in area intrattenimento.

Nel comunicato diffuso, Sky fa sapere che i quattro nuovi canali offriranno ai clienti Sky centinaia di titoli ogni anno ed oltre 3mila ore di programmazione al mese ed almeno una prima visione al mondo tra produzioni originali, contenuti inediti e grandi classici ed alcuni tra i titoli più attesi della stagione, oltre che le serie che hanno fatto la storia della TV.

Ovviamente, tutti i quattro canali saranno in alta definizione e fruibili anche on demand su Sky Go.

Tra i nuovi titoli originali segnaliamo "Ridatemi Mia Moglie" di Fabio De Luigi", "A Casa Tutti Bene - La Serie" che segna il primo progetto seriale di Gabriele Muccino, la nuova stagione di "Gomorra" e "Diavoli" con Alessandro Borghi. Su Sky Documentaries è stato annunciato l'arrivo del documentario di PIF "Il Testimone".