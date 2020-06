Sky rinnova i diritti per la Formula 1: sulla pay tv le stagioni 2021 e 2022

A pochi giorni dall'addio della WWE a Sky, la pay tv ha annunciato di aver rinnovato per altre due stagioni i diritti televisivi per la trasmissione della Formula 1, che sarà trasmessa su Sky Sport anche nel 2021 e 2022.

“Siamo felici di restare un punto di riferimento per tutti gli appassionati dei motori. Abbiamo attraversato un momento di emergenza sanitaria con la dovuta preoccupazione ma sempre guardando al futuro con ottimismo. Sky conferma di credere nella Formula 1, uno dei pilastri della nostra offerta sport, che vogliamo continuare a valorizzare e a raccontare con la passione di sempre, per amore della velocità e dei motori. Per tutti i tifosi saranno ancora tante le sfide in pista da seguire insieme con la qualità di Sky, con un canale dedicato che va ben oltre la singola gara, per divertirsi, emozionarsi e celebrare grandi traguardi e grandi imprese, spero anche colorate di rosso Ferrari” ha affermato Marzio Perrelli, l'Executive Vice President di Sky Sport.

Complessivamente, la programmazione motoristica di Sky sarà composta nel 2020 da più di mille ore di live, oltre 30 per ogni weekend di corsa. Saranno trasmesse più di 150 gare tra Formula 1, MotoGP, SuperBike ed i principali campionati a due e quattro ruote, ovviamente sui canali dedicati Sky Sport F1 e Sky Sport Moto GP.

Una selezione di gare saranno visibili anche su TV8 in chiaro sul digitale terrestre, oltre che ovviamente su Sky Go, Now TV e Sky Q.