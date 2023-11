Sky rinnova i diritti tv del tennis fino al 2028: trasmetterà 80 tornei all'anno

Nel momento di massima esposizione e popolarità del tennis italiano, grazie alle straordinarie performance di Jannik Sinner, Sky ha annunciato di aver siglato un nuovo accordo quinquennale, valido fino al 2028, per la trasmissione di oltre 80 tornei all’anno tra ATP e WTA.

La pay tv proporrà agli abbonati più di 4000 partite di tennis, anche in streaming su Now, sul canale dedicato Sky Sport Tennis 203.

“Siamo molto soddisfatti di poter annunciare questo nuovo accordo pluriennale con ATP e WTA, che renderà Sky nei prossimi anni sempre più la Casa del Tennis. Ci confermiamo un punto di riferimento per gli amanti del tennis, continuando ad essere a fianco di questo sport che, grazie a grandi campioni, vive un momento straordinario e ha riacceso la passione e il tifo degli italiani. In particolare, con Sinner, che nelle ultime Nitto ATP Finals ci ha regalato emozioni e ascolti record. Con lui abbiamo trovato un protagonista pronto a scrivere una nuova pagina della storia di questo sport. Ma tutto il tennis azzurro non è mai stato così ricco di talenti. Sky Sport valorizzerà queste grandi imprese, con passione e innovazione, puntando sulla forza delle immagini e su un racconto che da sempre contraddistingue i nostri eventi e le nostre produzioni” ha commentato Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky Italia.

