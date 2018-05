Sky rivoluziona Now TV: nuovi accessori ed una migliore esperienza di visione

NOW TV si rinnova completamente con una nuova home page, un’esperienza di visione ancora più coinvolgente, un innovativo device portatile e leggero, e contenuti pensati ad hoc per il suo target giovane e dinamico che arricchiscono la sua offerta.

Nata per offrire un servizio in streaming senza eguali per chi ama vivere il proprio intrattenimento senza vincoli, la internet tv di Sky è l’unica a proporre sia programmi on demand sia canali live e ad avere un’offerta completa che spazia dai grandi eventi sportivi all’intrattenimento in diretta, dai migliori titoli cinematografici alle serie tv più acclamate. Una ricchezza di contenuto che può essere vissuta ovunque e in qualsiasi momento: sui grandi schermi della tv di casa, sui piccoli schermi dei device mobili e anche in viaggio in Italia, e all’estero grazie alla portabilità in tutti i paesi dell’Unione Europea.

A partire da giugno, a meno di due anni dal suo lancio, NOW TV migliora ulteriormente e rafforza la sua unicità. Tutto ciò che gli utenti hanno utilizzato finora, è stato completamente ripensato. Ci saranno infatti una nuova interfaccia grafica ridisegnata del tutto, nuove funzionalità come il Binge Watching e il Download&Play che renderanno la visione più immersiva, e un innovativo device piccolo, semplice e leggero che porterà su ogni televisore la qualità e la varietà di NOW TV: la Smart Stick.

A conferma del momento di grande cambiamento per la internet tv di Sky, NOW TV rinnova anche il logo, che ora ha i colori del brand internazionale del Gruppo Sky.

La nuova NOW TV, con una veste grafica completamente rinnovata, ottimizza le app di tutti i device su cui è disponibile e garantisce una navigazione più intuitiva e veloce fra gli oltre 6.500 titoli. Sarà così più semplice non solo scegliere il contenuto che si desidera vedere, ma anche scoprire le 30 novità e le 7 prime visioni offerte ogni settimana.

Tante nuove funzionalità renderanno la visione ancora più immersiva. Il Binge Watching, che propone immediatamente l’episodio successivo della serie che si sta seguendo, il Restart, che consente di far ripartire dall’inizio un film o l’episodio di una serie tv in onda, e lo Sport Reminder, con il quale è possibile sincronizzare il proprio calendario personale con gli eventi sportivi in diretta per non perderne neanche un minuto. Nei prossimi mesi sarà anche disponibile il Download&Playcon cui scaricare un contenuto e fruirne senza connessione a internet, magari durante un volo intercontinentale o in un luogo isolato che non ha un’adeguata copertura.

NOW TV sarà via via disponibile anche su nuovi device: da subito sulle Smart Tv LG e successivamente su Apple TV, Android TV e Panasonic.

Tutto questo è possibile grazie alla migrazione sulla piattaforma internazionale, un’infrastruttura tecnologica che consente di servire tutti gli utenti delle internet tv del Gruppo Sky presenti nei diversi paesi europei. Un salto in avanti che porterà grandi benefici, assicurando una perfetta fluidità di visione anche durante i seguitissimi eventi live.

La grande novità è senza dubbio la Smart Stick, punta di diamante della nuova NOW TV. Un device di solo 8 cm, leggero e facilissimo da utilizzare, che può essere portato ovunque, in borsetta o anche in tasca, e utilizzato su qualsiasi tv, anche in viaggio per l’Europa.

La Smart Stick trasforma in pochi attimi ogni tv in una smart tv e può essere controllata sia con telecomando personalizzato che viene offerto in dotazione, sia con il proprio smartphone grazie alla funzionalità del Remote Control. Su qualsiasi televisore, in casa o fuori casa, si può così scegliere il proprio programma preferito anche senza telecomando e non perdere la puntata live di XFactor, l’ultima puntata di Grey’s Anatomy, o la partita di Champions League.

Nei prossimi mesi, inoltre, la Smart Stick, si arricchirà anche di una funzionalità unica per un servizio di streaming: la Ricerca Vocale. Basterà la propria voce per scegliere in pochi secondi il programma che si desidera vedere o per scoprire quali titoli di un regista o di un attore sono disponibili nel ricchissimo catalogo di contenuti on demand.

Il prezzo della Smart Stick è di €29,99 e comprende un ticket a scelta tra cinema, serie tv e intrattenimento per tre mesi, oppure il ticket sport per un mese. Potrà essere acquistata a partire dal 30 maggio sul sito ufficiale e nelle principali catene di elettronica.

La visione di NOW TV è già possibile su molti dispositivi:

- Smart TV Samsung con modelli dal 2015 in poi. Dispositivi TV - NOW TV Box, Vodafone TV, Chromecast e Chromecast Ultra.

I ticket di NOW TV sono:

a soli €9,99 al mese, offre 7 nuovi film a settimana, l'accesso ad 8 canali Live Sky Cinema e oltre 1000 titoli On Demand, tra cui i grandi successi Marvel come “Spider-man: Homecoming” e Disney come “Oceania”, le pellicole acclamate dalla critica internazionale come “La La Land” e “Moonlight” e i migliori film italiani come “L’ora legale” e “Come un Gatto in Tangenziale”. Oltre ad intere collezioni dedicate alle saghe e alle personalità più importanti del panorama cinematografico. Ticket Serie TV , a soli €9,99 al mese, dà accesso alle Serie TV del momento con nuovi episodi ogni settimana anche in contemporanea con gli Stati Uniti, come Westworld, Game of Thrones e Grey’s anatomy, produzioni originali Sky come Gomorra e Il Miracolo e interi cofanetti On Demand oltre all’accesso a 4 canali Live: Sky Atlantic, Fox, Fox Life e Fox Crime. E da giugno arriva anche la nuova collezione on demand NOW TV Generation.

, a soli €9,99 al mese, dà accesso alle Serie TV del momento con nuovi episodi ogni settimana anche in contemporanea con gli Stati Uniti, come Westworld, Game of Thrones e Grey’s anatomy, produzioni originali Sky come Gomorra e Il Miracolo e interi cofanetti On Demand oltre all’accesso a 4 canali Live: Sky Atlantic, Fox, Fox Life e Fox Crime. E da giugno arriva anche la nuova collezione on demand NOW TV Generation. Ticket Intrattenimento, a soli €9,99 al mese, propone gli Show più amati come XFactor e MasterChef, i programmi per ragazzi come Riccanza di MTV e anche Fox Animation, i documentari imperdibili di Sky Arte, History e Nat Geo Wild, oltre ai programmi per bambini di Disney Junior, Disney Channel e Nick Jr. Inoltre potrai accedere a 13 canali Live, tra cui Sky Uno, MTV, Fox Life, Sky TG24 e Sky Sport 24, oltre alla nuova collezione on demand NOW TV Generation.

I tre ticket possono essere acquistati anche in combinazione ad un prezzo vantaggioso: due ticket a €14,99 al mese o tre ticket a €19,99 al mese