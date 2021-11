Sky rivoluziona Sky Go: le funzioni di Sky Go Plus diventano gratis per tutti gli abbonati

Rivoluzione per Sky Go. La pay tv ha annunciato che da oggi con l'applicazione tutti gli abbonati potranno accedere alle funzionalità di Sky Go Plus, senza alcun costo aggiuntivo. Si tratta di un'evoluzione importante rispetto al servizio offerto fino ad oggi.

Ciò vuol dire che tutti gli abbonati Sky avranno la possibilità di accedere alla funzione "Download & Play" che permette di scaricare i contenuti per guardarli anche in un secondo momento senza connessione. Estesa anche la disponibilità di "Restart, Pausa e Replay", che fanno ripartire i programmi live dall'inizio, ma anche metterli in pausa o rivedere una scena o un'azione di gioco tutte le volte che si vuole.

Ma non è tutto, perchè tutti potranno associare fino a quattro dispositivi e modificarli in piena libertà direttamente dall'app Sky Go oppure tramite My Sky o l'area fai da te. Chiaramente, è garantita anche la visione su più dispositivi in contemporanea.

Per gli abbonati a Sky Q via satellite o coloro che hanno un box Sky Q senza parabola abilitato, è prevista anche la possibilità di sincronizzare Sky Go con i contenuti presenti nel proprio box, collegando l'applicazione alla stessa rete WiFi. In questo modo sarà possibile accedere direttamente da casa alle registrazioni di Sky Q ed a tanti canali Sky aggiuntivi sui propri dispositivi, ma anche riprendere in un'altra stanza la visione dei programmi Sky iniziati.

Per tutte le informazioni sulle differenze tra Sky Go e Sky Go Plus, vi rimandiamo al nostro approfondimento.