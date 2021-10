Sky, è scontro con DAZN: la pay tv scrive all'Antitrust per la Serie A

Si accende lo scontro tra Sky e DAZN, oggetto del contendere è ovviamente la trasmissione della Serie A. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, la pay tv avrebbe scritto all'Antitrust la scorsa settimana, per chiedere un intervento urgente.

Il quotidiano di Confindustria riferisce che la lettera conterrebbe anche un parere legale, e si tratterebbe di un "supplemento informativo" a seguito del procedimento aperto dall'Antitrust contro DAZN, che mira a verificare l'eventuale restringimento della concorrenza.

Il termine ultimo per la chiusura dell'istruttoria è fissato per il 30 Giugno 2022, sebbene l'Autorità abbia deciso di non dare seguito alle misure cautelari inizialmente paventate in quanto gli impegni immediati di DAZN e TIM sono stati ritenuti validi.

Sky, nella lettera avrebbe citato anche i vari disservizi riscontrati dagli utenti: nel weekend DAZN ha trasmesso Forum al posto di Juventus - Alessandria, scatenando l'ironia degli utenti, sebbene si sia trattato di un errore di Ei Towers.

La pay tv di Comcast avrebbe anche evidenziato come TIM abbia disatteso l'impegno "a non offrire in bundle servizi di accesso a servizi di contenuti".

Infine, nella lettera si sottolinea anche la scelta di DAZN di non utilizzare tutti i diritti acquisiti (web, digitale terrestre che viene usato solo come backup e satellite), ma Sky si dice pronta a "collaborare".

Di recente, Sky ha anche manifestato il proprio interesse ad acquisire i diritti tv per gli highlights della Serie A.