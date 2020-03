Sky, la sentenza del Tar cambia lo scenario per i diritti tv della Serie A

Dietrofont per Sky. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, il Tar ha annullato le misure precedentemente imposte dall'Antitrust nei confronti della pay tv in relazione all'acquisto della piattaforma R2 di Mediaset Premium.

I Commissari avevano infatti stabilito che Sky non avrebbe potuto avere l'esclusiva sul canale online, e nonostante l'annullamento dell'operazione era stato imposto il divieto di acquisizioni in esclusiva sulla piattaforma internet al fine di "ripristinare la concorrenza sul mercato della pay tv". Tale divieto è decaduto ed è stato annullato dal Tribunale Amministrativo Regionale.

Soddisfatti i legali di Sky, che ancora non hanno avuto modo di leggere la sentenza. Come osservato dal quotidiano di Confindustria, questa decisione cambia in maniera radicale lo scenario per i diritti tv della Serie A del triennio 2021-2024, che saranno assegnati proprio durante l'estate.

Come noto, Sky ad oggi si spartisce il campionato con la piattaforma DAZN, che trasmette 3 partite su 10 a fine settimana. Il divieto stabilito in precedenza dall'Antitrust non avrebbe reso possibile questo schema, ecco perchè la sentenza potrebbe avere ripercussioni importanti anche sull'asta della prossima estate.

Sky, in risposta al provvedimento dell'AGCM si era detta sorpresa ed aveva affermato che tale decisione poneva la pay tv in una situazione di svantaggio nei confronti di internet.